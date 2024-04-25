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09:18, 25 апреля 2024Силовые структуры

Бывший зампредседателя подмосковного правительства задержана по делу о взятках

Экс-зампред правительства Подмосковья Светлана Стригункова задержана за взятку

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

В Москве сотрудники полиции задержали бывшего первого заместителя правительства Московской области Светлану Стригункову по делу о взятках. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах..

Стригункова подозревается в получении средств на сумму не менее 150 миллионов рублей. Во время обысков в доме экс-чиновницы были обнаружены и изъяты крупные суммы наличными, предметы роскоши в большом количестве и ценности. Как сообщают правоохранители, экс-зампредседателя правительства Подмосковья регулярно получала взятки от строительных фирм.

По этому же делу был задержан Александр Захаров, который заменил экс-чиновницу в криминальных схемах. Он покинул должность по собственному желанию.

Ранее в Москве сотрудники ФСБ задержали директора территориального фонда обязательного медицинского страхования Ставропольского края. В отношении него возбуждено дело по статье о мошенничестве.

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