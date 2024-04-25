Бывшего зампреда правительства Подмосковья захотели арестовать за коррупцию

СК просит ареста экс-зампреда правительства МО Стригунковой по делу о взятке

Следователь обратился в суд с ходатайством об аресте бывшего зампреда правительства Московской области Светланы Стригунковой, подозреваемой в получении взятки. Об этом сообщает РИА Новости.

Ей вменяется получение незаконного вознаграждения при реализации проектов по ремонту больниц. Общая сумма взяток следствием оценивается в 150 миллионов рублей.

Экс-чиновницу задержали 24 апреля по подозрению в коррупции. Во время обысков в ее доме были обнаружены и изъяты крупные суммы наличными, предметы роскоши в большом количестве и ценности.

По этому же делу был задержан Александр Захаров, который заменил экс-чиновницу в криминальных схемах. Он покинул должность по собственному желанию.