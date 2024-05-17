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10:07, 17 мая 2024Наука и техника

Чемезов рассказал о масштабировании частного производства для СВО

Чемезов: на масштабирование частного производства Supercam ушло пять месяцев
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине
Сергей Чемезов

Сергей Чемезов. Фото: Гавриил Григоров / Pool / РИА Новости

На масштабирование частного производства беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Supercam для потребностей специальной военной операции (СВО) ушло пять месяцев. Об этом в интервью изданию РБК рассказал гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

«И разведывательных, и ударных. Открыли цех почти на 35 тысяч "квадратов", где и производство, и обучение пилотированию идет, то есть полный цикл», — сказал руководитель.

Чемезов заверил, что в настоящее время имеется достаточно много производств БПЛА, которые закрывают потребности Минобороны России.

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Ранее издание «Радио Свобода» (признано в России нежелательной организацией и включена в реестр иноагентов) со ссылкой на военных экспертов сообщило, что российские разведывательные дроны «Орлан», Zala и Supercam научились преодолевать украинскую систему радиоэлектронной борьбы и массово залетают в тыл Вооруженных сил Украины на расстояние от 30 до 100 километров.

В феврале Научно-производственное объединение «Ижевские беспилотные системы» (НПО ИжБС), которое производит беспилотники «Тахион» и Supercam, пообещало нарастить объемы выпуска БПЛА в десять раз.

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      Иван Потапов
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