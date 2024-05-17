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21:03, 17 мая 2024Россия

Число пострадавших при взрыве около военной академии в Петербурге выросло

Shot: число пострадавших при взрыве около академии в Петербурге выросло до семи
СюжетВзрыв в Санкт-Петербурге

Кадр: Telegram-канал «Mash на Мойке»

Число пострадавших при взрыве около Академии связи имени Буденного на Тихорецком проспекте в Санкт-Петербурге выросло до семи человек. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По предварительным данным, здание атаковали беспилотные летательные аппараты (БПЛА), однако официального подтверждения этой информации на данный момент нет.

Два человека находятся в тяжелом состоянии. По данным Telegram-канала «112», в подвале здания военной академии взорвался боеприпас.

О происшествии стало известно вечером 17 мая. Изначально «112» сообщил об атаке беспилотников на Санкт-Петербург и пяти пострадавших людях. Официальных данных пока нет.

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      Никита Абрамов
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