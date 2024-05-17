Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:00, 17 мая 2024Мир

Немецкому депутату бросили в голову пепельницу

Stern: депутат от АдГ Мартин Шмидт получил травму от удара пепельницей

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Депутат от ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Мартин Шмидт получил травму от удара стеклянной пепельницей. Об этом сообщает журнал Stern.

«Шмидт получил удар по голове в баре Шверина брошенной в него стеклянной пепельницей. Он получил рану головы, после его доставили в больницу», — передает слова полиции издание.

Предполагаемым преступником является 52-летний мужчина, который заявил, что «действовал из политической неприязни». Он отнес себя к сторонникам левых идей. Сначала он оскорблял Шмидта, а затем в ходе спора нанес ему удар пепельницей. В полиции заявили, что начнут расследование по факту причинения тяжких телесных повреждений и оскорблений.

Ранее сообщалось, что депутаты ФРГ боятся курить вместе с членами партии АдГ. Причиной называли царящую в бундестаге атмосферу недоверия из-за шпионского скандала с участием ультраправой партии.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Устьянцева
      Обсудить
      Последние новости

      Путин высказался о взятии под контроль Харькова

      Падение поставок грузов через российские порты ускорилось

      Женщина не смогла пристегнуться в самолете и похудела на 70 килограммов

      Россиянин поджег квартиру с шестью людьми и попал в психбольницу

      Путин рассказал о работе Шойгу на новой должности

      Путин высказался об олимпийском перемирии

      Путин оценил западные санкции

      Путин указал на главную ошибку политических элит США

      Путин оценил попытки навязать Москве условия фразой «с дуба рухнули что ли»

      Названы сроки отправки первой ракеты «Союз-5» на Байконур

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше