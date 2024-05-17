Немецкому депутату бросили в голову пепельницу

Stern: депутат от АдГ Мартин Шмидт получил травму от удара пепельницей

Депутат от ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Мартин Шмидт получил травму от удара стеклянной пепельницей. Об этом сообщает журнал Stern.

«Шмидт получил удар по голове в баре Шверина брошенной в него стеклянной пепельницей. Он получил рану головы, после его доставили в больницу», — передает слова полиции издание.

Предполагаемым преступником является 52-летний мужчина, который заявил, что «действовал из политической неприязни». Он отнес себя к сторонникам левых идей. Сначала он оскорблял Шмидта, а затем в ходе спора нанес ему удар пепельницей. В полиции заявили, что начнут расследование по факту причинения тяжких телесных повреждений и оскорблений.

Ранее сообщалось, что депутаты ФРГ боятся курить вместе с членами партии АдГ. Причиной называли царящую в бундестаге атмосферу недоверия из-за шпионского скандала с участием ультраправой партии.