Немецкому депутату бросили в голову пепельницу
Депутат от ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Мартин Шмидт получил травму от удара стеклянной пепельницей. Об этом сообщает журнал Stern.
«Шмидт получил удар по голове в баре Шверина брошенной в него стеклянной пепельницей. Он получил рану головы, после его доставили в больницу», — передает слова полиции издание.
Предполагаемым преступником является 52-летний мужчина, который заявил, что «действовал из политической неприязни». Он отнес себя к сторонникам левых идей. Сначала он оскорблял Шмидта, а затем в ходе спора нанес ему удар пепельницей. В полиции заявили, что начнут расследование по факту причинения тяжких телесных повреждений и оскорблений.
Ранее сообщалось, что депутаты ФРГ боятся курить вместе с членами партии АдГ. Причиной называли царящую в бундестаге атмосферу недоверия из-за шпионского скандала с участием ультраправой партии.