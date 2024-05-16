Немецкие депутаты заявили о страхе курить вместе с ультраправыми

FAZ: депутаты ФРГ боятся курить вместе с членами «Альтернативы для Германии»

В Бундестаге царит атмосфера недоверия из-за шпионского скандала с участием ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ). Об этом сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

Издание поговорило с десятком немецких депутатов, которые заявили, что стали более подозрительными в отношении представителей АдГ. Отмечается, что некоторые парламентарии начали запирать дверь своего офиса, когда идут пить кофе, другие стали бояться курить вместе с членами ультраправой партии.

«[Депутаты] избегают мест для курения, где всегда курят одни и те же люди из АдГ, проверяют, кто находится рядом, когда они разговаривают по телефону, и кто может подслушать разговоры за соседним столиком в столовой», — говорится в материале.

Члены парламента даже задаются вопросом, безопасно ли вечером ходить по коридорам Бундестага.

Ранее стало известно о лишении депутатского иммунитета немецкого депутата от AдГ Петра Быстрона. Данное решение было принято из-за обвинений политика в связях с Россией.