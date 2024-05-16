Немецкого депутата обвинили в связях с Россией и лишили иммунитета

Bild: депутата из ФРГ Быстрона лишили иммунитета из-за обвинений в связях с РФ

Немецкого депутата от партии «Альтернатива для Германии» (AдГ) Петра Быстрона лишили иммунитета из-за обвинений в связях с Россией. Об этом сообщает Bild.

«Иммунитет с политика АдГ Петра Быстрона снят. Представители баварского управления уголовной полиции в настоящее время обыскивают его офис в бундестаге», — пишет газета.

Ранее лидеры АдГ заподозрили Быстрона в связях с Россией. В письме депутату лидеры крайне правой партии потребовали, чтобы он «откровенно рассказал» о сообщениях чешских СМИ о якобы получении им 25 тысяч евро от пророссийской сети.

После этого глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обвинила партию «Альтернатива для Германии» в сотрудничестве с Россией.