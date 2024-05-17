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11:20, 17 мая 2024Ценности

Дочь популярной телеведущей снялась в обнажающем грудь платье для журнала

Амелия Грей Хэмлин

Амелия Грей Хэмлин . @harpersbazaarus / @samrocksamrock / @ameliagray

Американская модель Амелия Грей Хэмлин снялась в обнажающем тело наряде для журнала Harper’s Bazaar. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

22-летняя дочь известной телеведущей и актрисы Лизы Ринны и писателя и актера Гарри Хэмлина предстала перед камерой в корсете под грудь. В то же время поверх манекенщица надела прозрачное платье с рюшами и рукавами-перчатками парижского бренда Maison Margiela. При этом сквозь ткань девушки просвечивал ее голый бюст.

Известно, что автором кадров стал фотограф Сэм Рок. В свою очередь, за стиль отвечал Карлос Назарио.

Ранее в мае британская супермодель и актриса Кара Делевинь снялась топлес для британского бренда Stella McCartney.

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      Карина Черных
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