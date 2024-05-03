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12:17, 3 мая 2024Ценности

Кара Делевинь снялась с обнаженной грудью в рекламе

Фото: Stella Mccartney

Британская супермодель и актриса Кара Делевинь снялась топлес для британского бренда Stella McCartney. Соответствующий кадр появился на сайте компании.

31-летняя манекенщица приняла участие в рекламной кампании марки, посвященной пятнадцатилетию «веганской» сумки Falabella. Известно, что последняя была изготовлена без использования продуктов животного происхождения.

Так, на размещенном фото знаменитость позировала, стоя у увеличенной копии данного аксессуара серого цвета. При этом она прикрыла обнаженную грудь согнутой в локте рукой, держа ручку изделия в виде цепи.

Ранее в мае российская супермодель Ирина Шейк снялась топлес в рекламе модного бренда Marc Jacobs и порадовала фанатов.

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      Алина Гостева
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