Президент Польши прокомментировал возможность отправки войск на Украину

Президент Дуда: в Польше не идет речи об отправке войск на Украину

Польша ценит позицию Франции по украинскому конфликту, но не рассматривает допущенную французским руководством отправку войск на Украину. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда в беседе с Il Giornale.

«Мы видим и ценим изменение позиции Франции в отношении противостояния агрессивной неоимпериалистической политике России и помощи атакованной Украине. Мы настаивали на этом с первых часов войны. Однако в Польше не идет речь об отправке наших солдат в Украину», — заявил польский лидер.

Дуда призвал оказывать Украине помощь лишь теми способами, которые «не несут за собой риска прямого вовлечения в войну» государств НАТО.

2 мая президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его страна все еще допускает отправку военных на Украину. Он также вновь подтвердил намерение и далее помогать Киеву оружием. При этом президент отметил, что сохранение авторитета Франции вынуждает его не раскрывать военные планы.

