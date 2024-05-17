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13:43, 17 мая 2024Мир

Президент Польши прокомментировал возможность отправки войск на Украину

Президент Дуда: в Польше не идет речи об отправке войск на Украину

Фото: Cezary Aszkielowicz / Agencja Wy

Польша ценит позицию Франции по украинскому конфликту, но не рассматривает допущенную французским руководством отправку войск на Украину. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда в беседе с Il Giornale.

«Мы видим и ценим изменение позиции Франции в отношении противостояния агрессивной неоимпериалистической политике России и помощи атакованной Украине. Мы настаивали на этом с первых часов войны. Однако в Польше не идет речь об отправке наших солдат в Украину», — заявил польский лидер.

Дуда призвал оказывать Украине помощь лишь теми способами, которые «не несут за собой риска прямого вовлечения в войну» государств НАТО.

2 мая президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его страна все еще допускает отправку военных на Украину. Он также вновь подтвердил намерение и далее помогать Киеву оружием. При этом президент отметил, что сохранение авторитета Франции вынуждает его не раскрывать военные планы.

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      Елизавета Мытарева
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