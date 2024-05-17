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11:18, 17 мая 2024Силовые структуры

Феминистку Маршенкулову заочно арестовали за оправдание терроризма

В Москве суд заочно арестовал феминистку Маршенкулову

Фото: @mayachok_antihrista

Перовский районный суд Москвы заочно арестовал на два месяца феминистку Залину Маршенкулову. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Срок ареста будет считаться с момента ее фактического задержания, экстрадиции или депортации на территорию России. Маршенкулова проходит обвиняемой по статье 205.2 УК РФ («Публичное оправдание терроризма»).

Ранее сообщалось, что следствие запросило ее заочный арест. Причиной возбуждения уголовного дела в отношении феминистки стал пост в ее Telegram-канале после теракта против военкора Владлена Татарского (настоящее имя — Максим Фомин). Эксперты Московского исследовательского центра увидели в нем признаки оправдания терроризма.

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      Варвара Митина
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