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10:48, 17 мая 2024Силовые структуры

Феминистку Маршенкулову захотели заочно арестовать за оправдание терроризма

В Москве следствие запросило заочный арест феминистки Маршенкуловой
Залина Маршенкулова

Залина Маршенкулова. Кадр: Холод / YouTube

В Москве следствие запросило заочный арест феминистки Залины Маршенкуловой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе столичных судов.

Ходатайство об аресте поступило в Перовский районный суд. Маршенкулова проходит обвиняемой по статье 205.2 УК РФ («Публичное оправдание терроризма»).

10 апреля ГСУ Следственного комитета (СК) России по Москве заочно предъявило ей обвинение. 17 апреля активистку объявили в розыск, в тот же день у нее дома прошли обыски.

По версии следствия, причиной возбуждения уголовного дела в отношении феминистки стал пост в ее Telegram-канале после теракта против военкора Владлена Татарского (настоящее имя — Максим Фомин). Эксперты Московского исследовательского центра увидели в нем признаки оправдания терроризма.

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