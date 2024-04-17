Феминистку Маршенкулову объявили в розыск за оправдание терроризма

МВД России объявило в розыск феминистку Маршенкулову за оправдание терроризма

Министерство внутренних дел России объявило в розыск феминистку Залину Маршенкулову за оправдание теракта в отношении военкора Владлена Татарского (настоящее имя — Максим Фомин). Это следует из базы розыска ведомства.

На сайте МВД сказано, что Маршенкулова разыскивается по уголовной статье. Ранее стало известно, что в отношении женщины завели дело по статье 205.2 УК РФ. («Публичное оправдание терроризма»). ГСУ Следственного комитета (СК) России по Москве заочно предъявило ей обвинение.

10 апреля МВД России объявило в розыск феминистку и писательницу Дарью Серенко (внесена в реестр иноагентов).