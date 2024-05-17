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11:20, 17 мая 2024Интернет и СМИ

Известный российский блогер развеял миф о съемках его шестилетней дочери

Кукояка опроверг мнение о том, что он заставляет дочь Василису снимать контент

Кадр: Денис Кукояка / YouTube

Известный российский блогер Денис Кукояка развеял миф о съемках его шестилетней дочери Василисы. В подкасте стримера Frame Tamer (настоящее имя — Александр Ермолаев), доступном на YouTube, Кукояка опроверг мнение о том, что он заставляет ребенка снимать контент.

Блогер отметил, что многие считают, что они с женой Еленой заставляют дочь участвовать в создании контента. Однако, по его словам, они с супругой никогда не принуждают Василису сниматься в роликах против ее воли. «Это все через любовь, у нас нет такого, что я ее заставляю. Мой худший кошмар — это когда я оказываюсь в той ситуации, где я говорю: "Нет, ты должна сниматься, нам за это платят деньги"», — пояснил он.

При этом Кукояка добавил, что благодаря Василисе их доходы выросли. «Но мы также эти доходы пускаем на улучшение жизни нашей семьи», — заключил он.

В июне 2023 года Кукояка рассказал, какой гонорар за съемки в роликах получает его дочь Василиса. Блогер заявил, что ребенок получает зарплату в виде игрушек и сладкого. По его словам, они с супругой регулярно откладывают деньги, чтобы Василиса могла воспользоваться ими в будущем.

Денис и Елена Кукояки вместе с дочерью Василисой снимают и выкладывают юмористические видео в соцсети TikTok. На аккаунт блогеров подписано более десяти миллионов пользователей.

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      Олег Давыдов
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