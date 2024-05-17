Камбоджа выдала России обвиняемого в хищениях при реставрации монастыря

МВД: Камбоджа выдала россиянина, обвиняемого в хищении 19 млн рублей на Соловках

В Россию из Камбоджи депортировали россиянина Сергея Волкова, обвиняемого в хищении 19 миллионов рублей при реставрации Соловецкого монастыря. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным ведомства, с 2011 по 2016 год мужчина с сообщником похитили деньги, выделенные Министерством культуры России. Так обвиняемый руководил одной из фирм-подрядчиков, с которой чиновники заключали госконтракты по историко-культурной экспертизе объектов культурного наследия на Соловках. Экспертиза была нужна для последующих реставрационных работ.

Подельники предоставляли подложные акты приемки и оплаты результатов работ в Министерство культуры. В 2018 году из-за этого было возбуждено уголовное дело по статье 159 («Мошенничество») УК РФ. В 2019 году Басманный суд Москвы заочно арестовал Волкова.

В 2020 году во исполнения Генпрокуратуры РФ был организован международный розыск обвиняемого. Правоохранители выяснили, что он находится в Камбоджи. Там его задержали местные силовики. 17 мая 2024 года в аэропорту города Пномпень фигуранта передали представителям российской полиции для доставки в Москву.

Ранее стало известно, что обвиняемого в расправе над тремя женщинами в Подмосковье экс-сотрудника ГИБДД Михаила Борзых экстрадировали из Вьетнама в Россию.