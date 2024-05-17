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13:46, 17 мая 2024Культура

Лоза назвал главную проблему покинувшей Россию Пугачевой

Лоза заявил, что у покинувшей Россию Пугачевой остро встал вопрос денег

Фото: Anatoly Lomohov / Globallookpress.com

Певец и композитор Юрий Лоза назвал главную проблему покинувшей Россию исполнительницы Аллы Пугачевой и ее мужа Максима Галкина (внесен Минюстом в реестр иноагентов). Его слова приводит aif.ru.

Лоза заявил, что у уехавших артистов остро встал вопрос денег. По его словам, это связано с отсутствием больших площадок в тех странах, где теперь гастролируют звезды. «Израиль — крошечная страна. В крошечной стране — маленькие зальчики. Это же естественно. Допустим, тур по Лихтенштейну Галкин пускай сделает. Там жителей меньше во всей стране, чем у меня в Москве на Комсомольском проспекте», — пояснил он.

Исполнитель заявил, что артисты сами сделали свой выбор, отказавшись от комфортной жизни в России. «Живут и живут. Все, забыли о них, вычеркнули и перестали о них говорить», — заключил он.

Ранее звезда телешоу «Голос», певица Мариам Мерабова призвала россиян игнорировать Пугачеву после ее высказывания о «холопах и рабах».

ЖЗЛ
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      Мария Рюрикова
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