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14:01, 16 мая 2024Культура

Звезда шоу «Голос» призвала россиян игнорировать Пугачеву

Певица Мерабова заявила, что россиянам нельзя прощать Пугачеву
Алла Пугачева

Алла Пугачева. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Звезда телешоу «Голос», певица Мариам Мерабова призвала россиян игнорировать певицу Аллу Пугачеву после ее высказывания о «холопах и рабах». Слова исполнительницы приводит издание «Абзац».

«[Они] простят, к сожалению, а нельзя. Я бы не простила, например. Про тебя сказали, что ты раб, холоп, а ты копишь деньги, покупаешь дико дорогие билеты, идешь на ее концерт, а она знать тебя не знает и не хочет», — возмутилась Мерабова отношением Пугачевой к поклонникам.

Певица отметила, что не понимает презрение артистки по отношению к своим соотечественникам. Мерабова подчеркнула, что слушатели Пугачевой, в отличие от нее самой, любят свою родину.

Ранее известный советский актер, заслуженный артист России Борис Галкин объяснил высказывание Аллы Пугачевой о «холопах и рабах». Он подчеркнул, что по-настоящему благородный человек не позволил бы себе подобные заявления.

ЖЗЛ
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      Мария Рюрикова
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