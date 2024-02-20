Известный советский актер объяснил высказывание Пугачевой о «холопах и рабах»

Актер Борис Галкин заявил, что Пугачева смотрит на россиян сверху вниз

Известный советский актер, заслуженный артист России Борис Галкин объяснил высказывание певицы Аллы Пугачевой о «холопах и рабах». Его слова приводит aif.ru.

По мнению Галкина, артистка ответила своим критикам фразой «были холопами, стали рабами» из-за высокомерия. «Вот судьба вытолкнула ее настолько, что она подумала: все, я теперь могу сверху вниз смотреть. А оказалось, что нет», — пояснил он.

Актер подчеркнул, что по-настоящему благородный человек не позволил бы себе подобные заявления. Он также отметил, что Пугачева перестала быть интересна россиянам и новости о ней потеряли актуальность. «Мыльным пузырем оказалась она», — заключил Галкин.

Ранее певец и композитор Юрий Лоза заявил, что отсутствие Пугачевой на отечественной эстраде прошло незамеченным. Он подчеркнул, что артистка давно не дает концертов.