Медведчук назвал «формулу мира» Зеленского формулой ядерной войны

Медведчук: «формула мира» Зеленского является формулой ядерной войны

«Формула мира» президента Украины Владимира Зеленского является формулой ядерной войны. Об этом в своей колонке на платформе «Смотрим» заявил председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.

«"Формула мира" Зеленского — это формула ядерной войны, куда Европу толкают США и во что сегодня включилась Швейцария. Швейцарскому руководству стоило бы бояться Зеленского, как прокаженного, поскольку он своей политикой уничтожает смысл швейцарского нейтралитета, уничтожает самый главный ресурс Европы — мирную жизнь», — отметил Медведчук.

Председатель «Другой Украины» порекомендовал странам Европы не садиться «на одну ветку с глупцом», который ее активно пилит. Он также назвал «формулу мира» Зеленского продолжением реализации декрета о запрете на переговоры с Россией. Медведчук подчеркнул недопустимость подобных требований для переговоров.