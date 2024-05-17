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10:45, 17 мая 2024Бывший СССР

Медведчук назвал «формулу мира» Зеленского формулой ядерной войны

Медведчук: «формула мира» Зеленского является формулой ядерной войны

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

«Формула мира» президента Украины Владимира Зеленского является формулой ядерной войны. Об этом в своей колонке на платформе «Смотрим» заявил председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.

«"Формула мира" Зеленского — это формула ядерной войны, куда Европу толкают США и во что сегодня включилась Швейцария. Швейцарскому руководству стоило бы бояться Зеленского, как прокаженного, поскольку он своей политикой уничтожает смысл швейцарского нейтралитета, уничтожает самый главный ресурс Европы — мирную жизнь», — отметил Медведчук.

Председатель «Другой Украины» порекомендовал странам Европы не садиться «на одну ветку с глупцом», который ее активно пилит. Он также назвал «формулу мира» Зеленского продолжением реализации декрета о запрете на переговоры с Россией. Медведчук подчеркнул недопустимость подобных требований для переговоров.

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      Екатерина Грищенко
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