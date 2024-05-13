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14:13, 13 мая 2024Мир

Швейцария назвала бессмысленными переговоры по Украине без участия России

МИД Швейцарии: мир на Украине немыслим без участия России в переговорах

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Мирные переговоры по Украине без участия России бессмысленны, заявил официальный представитель МИД Швейцарии Пьер-Ален Эльчингер. Его цитирует РИА Новости.

«Швейцария убеждена, что Россия должна быть вовлечена в этот процесс. Мирный процесс без России немыслим», — подчеркнул дипломат.

Международная мирная конференции по Украине пройдет в Швейцарии 15-16 июня. В МИД России сообщили, что Москва не будет принимать участие в саммите, посвященном рассмотрению «формулы мира» президента Украины Владимира Зеленского.

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      Виктория Кондратьева
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