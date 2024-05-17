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03:41, 17 мая 2024Из жизни

Монах опоил телеведущую успокоительными и изнасиловал

News9Live: в Индии монах опоил телеведущую и несколько раз изнасиловал

Фото: Sonika Agarwal / Unsplash

В Индии ведущая частного телеканала из штата Тамилнад подала в суд на монаха, который втерся к ней в доверие, опоил и изнасиловал несколько раз. Об этом сообщает News9Live.

30-летняя Дивья (имя изменено, прим, — «Лента.ру») рассказала, что очень серьезно относится к духовной стороне жизни и часто посещала индуистский храм в городе Ченнаи. Там она познакомилась со священником Картиком Мунусами. Сначала мужчина регулярно информировал ее о храмовых мероприятиях через WhatsApp. Затем они подружились, и монах начала пускать ее в святая святых храма для особых ритуалов.

По утверждению телеведущей, однажды Мунусами подвез ее до дома и предложил выпить священный напиток, в который добавил успокоительное. Женщина потеряла сознание, а монах изнасиловал ее. Мунусами пообещал жениться на ней и продолжил посещать ее и заниматься с ней сексом. В итоге Дивья забеременела.

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Она утверждает, что после этого ее «под каким-то предлогом» отвезли в частную клинику и сделали аборт. Затем Мунусами продолжил насиловать ее и заставлял заниматься сексом за деньги с другими мужчинами.

После заявления Дивьи монаха арестовали. У него нашли фотографии и видеозаписи сексуального характера с участием пострадавшей. Против Мунусами возбудили дела по шести уголовным статьям.

Ранее сообщалось, что житель Таиланда застал жену-политика в кровати с монахом. Молодой человек служил в храме, который посещала женщина.

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      Никита Савин
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