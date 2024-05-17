На Украине пограничник открыл огонь по пересекавшему границу мужчине

На Украине пограничник открыл огонь по мужчине, пересекавшему границу

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины возбудило уголовное дело по факту стрельбы пограничника в украинца, который пытался пересечь границу в Закарпатской области. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

Инцидент произошел близ населенного пункта Луки Раховского района. Как сообщил источник издания в правоохранительных органах, пограничники, увидевшие мужчину близ государственной границы, «с целью задержать правонарушителя произвели несколько предупреждающих выстрелов». Мужчина был найден с огнестрельным ранением головы без признаков жизни.

По информации издания, пострадавший приехал из города Днепра, имея при себе загранпаспорт и туристический рюкзак. Открывшему огонь сотруднику пограничной службы грозит от двух до девяти лет лишения свободы.

Ранее стало известно, что на Украине пограничники задержали семерых мужчин, пытавшихся уплыть из страны в Венгрию. Добраться до Венгрии уклонисты хотели на надувной лодке, преодолев реку Тису. Однако пограничники заметили мужчин еще до того, как они накачали плавсредство. Тогда граждане бросили лодку и побежали в воду.