На Украине захотели освободить заключенных на подконтрольных России территориях

В Раде предложили освободить заключенных на подконтрольных России территориях

На Украине предложили освободить заключенных, находящихся тюрьмах на подконтрольных России территориях. Соответствующий законопроект подали депутаты Верховной Рады от фракции «Слуга народа» во главе с председателем правоохранительного комитета парламента Сергеем Ионушасом, сообщает украинское издание «Страна.ua».

Документ предлагает внести ряд изменений в Уголовный кодекс Украины, добавив туда, в частности, норму, согласно которой осужденные лица, «не отбывшие в установленном законом порядке назначенное приговором суда наказание» в результате перехода отдельных территорий под контроль России, освобождаются от дальнейшего отбывания срока.

Уточняется, что эта норма не будет распространяться на осужденных к пожизненному лишению свободы и приговоренных к заключению за пытки и совершение преступлений против основ нацбезопасности Украины.

17 мая украинский президент Владимир Зеленский подписал закон, разрешающий мобилизацию в Вооруженные силы республики (ВСУ) некоторых категорий заключенных. Как сообщается в украинской прессе, таким образом командование ВСУ сможет мобилизовать не более 10-15 тысяч человек.