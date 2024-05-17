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18:42, 17 мая 2024Бывший СССР

На Украине захотели освободить заключенных на подконтрольных России территориях

В Раде предложили освободить заключенных на подконтрольных России территориях

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

На Украине предложили освободить заключенных, находящихся тюрьмах на подконтрольных России территориях. Соответствующий законопроект подали депутаты Верховной Рады от фракции «Слуга народа» во главе с председателем правоохранительного комитета парламента Сергеем Ионушасом, сообщает украинское издание «Страна.ua».

Документ предлагает внести ряд изменений в Уголовный кодекс Украины, добавив туда, в частности, норму, согласно которой осужденные лица, «не отбывшие в установленном законом порядке назначенное приговором суда наказание» в результате перехода отдельных территорий под контроль России, освобождаются от дальнейшего отбывания срока.

Уточняется, что эта норма не будет распространяться на осужденных к пожизненному лишению свободы и приговоренных к заключению за пытки и совершение преступлений против основ нацбезопасности Украины.

17 мая украинский президент Владимир Зеленский подписал закон, разрешающий мобилизацию в Вооруженные силы республики (ВСУ) некоторых категорий заключенных. Как сообщается в украинской прессе, таким образом командование ВСУ сможет мобилизовать не более 10-15 тысяч человек.

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      Алевтина Запольская
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