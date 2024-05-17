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14:32, 17 мая 2024Мир

На Западе назвали сюрпризом для разведки продвижение войск России под Харьковом

Генерал Клермон: продвижение войск России под Харьковом стало сюрпризом

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Продвижение войск России под Харьковом стало сюрпризом для всех, включая разведку США, которая никого не предупредила о подобном сценарии. Об этом заявил генерал авиации Вооруженных сил Франции Брюно Клермон, пишет Valeurs Actuelles.

«Это [продвижение сил России] стало сюрпризом не только для украинской армии, но также для всех [на Западе] (...) Не было даже предупреждения от американской разведки», — рассказал военный.

Клермон также не смог сказать, осведомлены ли были Соединенные Штаты о подобных планах со стороны России. Он также резюмировал, что сейчас ситуация складывается в пользу Москвы.

Ранее заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател заявил, что Вооруженные силы Украины находятся в невероятно отчаянном положении. Представитель внешнеполитического ведомства подчеркнул, что это очевидно для США.

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      Максим Габриелян
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