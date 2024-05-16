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21:05, 16 мая 2024Мир

В Госдепе назвали положение ВСУ невероятно отчаянным

Госдеп США заявил о невероятно отчаянном положении украинской армии

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Украинская армия находится в невероятно отчаянном положении, признал заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател. Его слова приводит РИА Новости.

Пател подчеркнул, что это очевидно. При этом он выразил уверенность, что поставки оружия Украине смогут изменить ситуацию на поле боя.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что страна может потерять контроль над Харьковом, если не получит две системы противовоздушной обороны Patriot. Он назвал ситуацию в Харьковской области очень серьезной.

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      Марина Совина
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