Экс-участник «Новой Фабрики звезд» раскрыл изнанку работы со Шнуровым

Экс-участник «Новой Фабрики звезд» Евтушенко: у Шнурова все должно быть идеально

Бывший участник музыкального реалити-шоу «Новая Фабрика звезд» на канале ТНТ Аркадий Евтушенко раскрыл изнанку работы с наставником проекта, музыкантом Сергеем Шнуровым. Об этом он высказался в эфире «Шутки шоу» на радиостанции «Юмор FM», запись которого доступна на YouTube.

Евтушенко назвал Шнурова гениальным человеком. «Он педантичный, у него должно быть все четко и ровно. Если не отработано, значит, не делаем. Если отработано, значит, делаем. Все должно быть идеально», — заявил экс-участник телешоу, говоря о работе с наставником.

Ранее другой наставник «Новой Фабрики звезд», солист известной музыкальной группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков высказался о блате на проекте. Артист заверил, что все участники передачи прошли серьезный отбор.

Премьера «Новой Фабрики звезд» состоялась на ТНТ 3 марта. В эфире передачи молодые исполнители соревнуются друг с другом в вокальных способностях. Ведущими проекта стали Тимур Родригез, Регина Тодоренко и Анна Хилькевич.