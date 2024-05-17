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10:07, 17 мая 2024Интернет и СМИ

Экс-участник «Новой Фабрики звезд» раскрыл изнанку работы со Шнуровым

Экс-участник «Новой Фабрики звезд» Евтушенко: у Шнурова все должно быть идеально
Аркадий Евтушенко

Аркадий Евтушенко. Кадр: Юмор FM / YouTube

Бывший участник музыкального реалити-шоу «Новая Фабрика звезд» на канале ТНТ Аркадий Евтушенко раскрыл изнанку работы с наставником проекта, музыкантом Сергеем Шнуровым. Об этом он высказался в эфире «Шутки шоу» на радиостанции «Юмор FM», запись которого доступна на YouTube.

Евтушенко назвал Шнурова гениальным человеком. «Он педантичный, у него должно быть все четко и ровно. Если не отработано, значит, не делаем. Если отработано, значит, делаем. Все должно быть идеально», — заявил экс-участник телешоу, говоря о работе с наставником.

Ранее другой наставник «Новой Фабрики звезд», солист известной музыкальной группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков высказался о блате на проекте. Артист заверил, что все участники передачи прошли серьезный отбор.

Премьера «Новой Фабрики звезд» состоялась на ТНТ 3 марта. В эфире передачи молодые исполнители соревнуются друг с другом в вокальных способностях. Ведущими проекта стали Тимур Родригез, Регина Тодоренко и Анна Хилькевич.

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      Олег Давыдов
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