Оксана Самойлова похвасталась фигурой в бикини

Российская блогерша Оксана Самойлова похвасталась фигурой в черном бикини

Российская блогерша и предпринимательница Оксана Самойлова похвасталась фигурой в купальнике. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

36-летняя инфлюэнсерша запечатлела себя у зеркала в черном бикини, которое состояло из обнажающего часть груди топа с треугольными чашками и V-образных трусов. Также комплект был украшен объемным декором в виде белых роз. В то же время бизнесвумен распустила волосы и сделала макияж с черными стрелками на глазах и темной помадой на губах.

«Каждый раз удивляюсь, как это тело могло выносить четырех детей», — указала в подписи автор поста.

Ранее в мае рэперша Дарья Зотеева, более известная как Инстасамка, также показала фигуру в откровенном бикини на фото.