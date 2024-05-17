Под Москвой выступили против расширения мемориала Минобороны

Msk1.ru: жители Мытищ выступили против расширения мемориала Минобороны

Жители подмосковных Мытищ выступили против расширения мемориала Минобороны России. Граждане обеспокоились, что из-за вырубки деревьев ради кладбища останутся без чистого воздуха. Об этом стало известно порталу Msk1.ru.

Как выяснили местные жители, Минобороны намерено расширить «Пантеон защитников Отечества», главное военное кладбище страны, за счет соседнего участка с вековыми соснами и елями.

Власти Мытищ заверили, что «зеленые насаждения будут максимально сохранены». Однако люди выразили опасения, что лесной участок площадью почти 17 гектаров просто вырубят ради могил, а они останутся без чистого воздуха.

По информации Msk1.ru, администрация Мытищ уже внесла изменения в генплан, разрешив использовать для увеличения кладбища соседний лес. В то же время на публичной кадастровой карте до сих пор указано: участок площадью почти 17 гектаров, примыкающий к мемориалу, находится в Пироговском и Дмитровском лесничествах. Его категория — земли лесного фонда, у мемориала же — земли особо охраняемых территорий и объектов.

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