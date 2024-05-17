Польша начала возводить электронный барьер на границе с Белоруссией

RMF24: Польша возводит электронный барьер на реках у границы с Белоруссией

Польша возводит электронный барьер на реках Свислочь и Источанка у границы с Белоруссией. На строительные площадки начали привозить специальные столбы, сообщает корреспондент RMF24.

«На этих столбах будут установлены электронные устройства, которые помогут отслеживать перемещения в Польшу из Белоруссии», — пишет издание.

Длина барьера составит 47 километров. Кроме того, ведутся консультации о том, как укрепить физический приграничный забор.

15 мая польский суд заочно арестовал на три месяца судью Томаша Шмидта, который в знак протеста с политикой Варшавы бежал в Белоруссию.