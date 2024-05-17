Появились подробности о целях атаки ВСУ на Новороссийск

Baza: в атаке на Новороссийск участвовали более 20 беспилотников

В атаке на Новороссийск в ночь на 17 мая участвовали более 20 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ), их целями были сразу несколько нефтебаз. Подробности об этом появились у Telegram-канала Baza.

По информации издания, почти все дроны уничтожили или подавили, однако на некоторых предприятиях начался пожар. Как пишут авторы поста, летательные аппараты упали на территории предприятия в «Импортпищепром», нефтеперерабатывающего завода «Газпром» в Кирилловке, нефтебазы «Грушевая балка» и мазутного терминала порта. Официально эта информация не подтверждена.

Ранее в администрации Новороссийска сообщили, что в результате ночной атаки ВСУ повреждены несколько гражданских предприятий, но других подробностей не привели.

В ночь на 17 мая над российскими регионами уничтожили и перехватили 102 украинских беспилотника. Средства противовоздушной обороны обезвредили 51 летательный аппарат над Крымом, 44 дрона — над Краснодарским краем, шесть — над Белгородской областью и один — над Курской. Помимо этого, патрульные катера Черноморского флота уничтожили в Черном море шесть украинских безэкипажных катеров