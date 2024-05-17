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09:01, 17 мая 2024Россия

Власти раскрыли последствия атаки дронов ВСУ на Новороссийск

Администрация Новороссийска: гражданские предприятия повреждены из-за атаки ВСУ

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

В результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Новороссийске оказались повреждены несколько гражданских предприятий. Об этом сообщили в администрации российского города, передает РИА Новости.

Поврежденные предприятия работают в штатном режиме, заверили местные власти.

Более десяти беспилотников пытались атаковать Новороссийск ночью 17 мая — в городе объявляли воздушную опасность и прекращал работать общественный транспорт. После падения дронов, по словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, произошли «локальные возгорания». Предварительно, никто из жителей не пострадал.

Согласно неофициальным данным, ВСУ атаковали нефтебазу и морской порт в городе. Местные жители рассказали, что в некоторых районах города после атаки пропал свет. В сети также опубликовали кадры со звуками взрывов в Новороссийске.

По информации Минобороны России, всего ночью Краснодарский край пытались атаковать 44 беспилотника. Кроме того, еще 51 беспилотник уничтожили и перехватили над Крымом, шесть — над Белгородской областью, один — над Курской областью.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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