Путин пообещал жителям Харбина скоро уехать

Путин извинился перед жителями Харбина и пообещал скоро уехать

Президент России Владимир Путин извинился перед жителями Харбина за неудобства, связанные с его визитом в КНР, и пообещал скоро уехать из города. Об этом передает РИА Новости.

«Я хотел бы только извиниться перед жителями города [Харбин] за то, что в связи с приездом нашей делегации были приняты достаточно жесткие меры обеспечения безопасности. Это вызвало определенные неудобства для граждан. Извините, пожалуйста, мы скоро уедем. Жизнь вернется в нормальное русло», — сказал российский лидер на встрече со студентами Харбинского политехнического университета.

Президент отметил «высокий профессионализм и жесткость» работников безопасности, которых он видел на протяжении всей поездки в Китай.

Также президент добавил, что впечатлен «мощностью» Харбина. По его мнению, за последние годы городу удалось превратиться в «мегаполис мирового масштаба». Путин подчеркнул, что жителям Харбина повезло жить в таком месте.

Ранее стало известно о прибытии Путина в Харбин. У российского лидера в этом городе запланировано участие в церемонии открытия восьмого российско-китайского ЭКСПО и четвертого российско-китайского форума по межрегиональному сотрудничеству, а также встреча со студентами и преподавателями Харбинского политехнического университета.

