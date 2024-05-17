Путин заявил об объединении научного потенциала с Китаем

Путин: Россия и Китай объединят научный и исследовательский потенциал

Россия и Китай объединят научный и исследовательский потенциал прежде всего в сфере высоких технологий. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе церемонии открытия российско-китайского ЭКСПО и форума межрегионального сотрудничества, передает ТАСС.

«Мы настроены последовательно углублять двустороннюю кооперацию в области высоких технологий и инноваций, объединять наши научные и исследовательские потенциалы», — рассказал российский лидер.

Путин также добавил, что кооперация двух стран необходима, чтобы сохранить ведущие позиции в мировой экономике.

Ранее в ходе визита в Харбин Путин возложил венок к памятнику советским воинам, павшим в боях за освобождение Северо-Восточного Китая. Здесь также проходит VIII российско-китайский ЭКСПО и IV российско-китайский форум по межрегиональному сотрудничеству, в открытии которого участвует президент России.