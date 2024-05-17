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12:24, 17 мая 2024Путешествия

Россия захотела запустить прямые рейсы в одну курортную страну Азии

Вахруков: запуск прямых рейсов между Россией и Малайзией обязательно произойдет

Фото: Unsplash

Россия хочет запустить прямое авиасообщение с Малайзией, это один из основных стимулов кратного увеличения турпотока между странами. Об этом в беседе с ТАСС заявил замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков.

По его словам, запуск прямых рейсов между государствами обязательно произойдет. «Малайзия — очень перспективный для нас партнер, многомиллионная страна в Азии, — добавил замглавы ведомства. — Нужно, безусловно, налаживать туристический обмен».

Вахруков отметил, что сейчас ведется работа над организационными моментами, связанными с обслуживанием отечественных самолетов на территории этой популярной курортной страны Азии.

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Замминистра также подчеркнул, что некоторые российские перевозчики уже выразили готовность начать полеты в Малайзию в случае решения этого вопроса. Он добавил, что запуск прямых рейсов также прорабатывается с Саудовской Аравией.

Ранее сообщалось, что жители мусульманских государств массово устремились в Россию в 2024 году. В первом квартале страну посетили порядка 1,3 миллиона туристов из исламских стран.

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      Фариза Бацазова
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