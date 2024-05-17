Россиянин избил подчиненного до смерти и получил девять лет колонии

В Москве суд приговорил мужчину к 9 годам за забитого до смерти подчиненного

В Москве к девяти годам колонии строгого режима приговорили россиянина Андрея Артемьева, виновного в расправе над подчиненным. Об этом в пятницу, 17 мая, сообщает столичное управление следственного комитета России (СКР).

Как установил суд, в сентябре 2011 года мужчина вместе с соучастником избил подчиненного в здании на улице Лесная. Пострадавший был доставлен в больницу, но полученные им травмы оказались несовместимы с жизнью. Злоумышленники скрылись с места происшествия. Были проведены судебные экспертизы, среди которых дактилоскопические, медико-криминалистические, судебно-медицинские и другие.

17 мая сообщалось, что в Волгограде россиянин избил подростка гаечным ключом.