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19:37, 17 мая 2024Силовые структуры

Россиянин избил подчиненного до смерти и получил девять лет колонии

В Москве суд приговорил мужчину к 9 годам за забитого до смерти подчиненного

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Москве к девяти годам колонии строгого режима приговорили россиянина Андрея Артемьева, виновного в расправе над подчиненным. Об этом в пятницу, 17 мая, сообщает столичное управление следственного комитета России (СКР).

Как установил суд, в сентябре 2011 года мужчина вместе с соучастником избил подчиненного в здании на улице Лесная. Пострадавший был доставлен в больницу, но полученные им травмы оказались несовместимы с жизнью. Злоумышленники скрылись с места происшествия. Были проведены судебные экспертизы, среди которых дактилоскопические, медико-криминалистические, судебно-медицинские и другие.

17 мая сообщалось, что в Волгограде россиянин избил подростка гаечным ключом.

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      Владимир Седов
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