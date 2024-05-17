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12:41, 17 мая 2024Россия

Россиянин избил подростка гаечным ключом

V1.ru: в Волгограде мужчина дважды ударил подростка по челюсти гаечным ключом

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Волгограде мужчина дважды ударил подростка по челюсти гаечным ключом возле школы № 82 в Дзержинском районе. Об избиении стало известно региональному порталу V1.ru.

До этого в социальных сетях появился ролик, автор которого утверждает, что пьяный россиянин напал на его брата. В кадр молодой человек попал с окровавленным пальцем, а его обидчик лежал на земле в окружении толпы.

В беседе с V1.ru родственник пострадавшего школьника пояснил, что горожанин внезапно начал приставать к их компании. «Спросил у брата: "Вы крутые?" И после этого ударил гаечным ключом по лицу чуть выше челюсти», — поделился он.

Несовершеннолетний уже снял побои в отделении полиции. В то же время некоторые жители Волгограда допустили, что подростки сами могли спровоцировать мужчину на конфликт.

В полиции заверили, что нападавший был задержан.

Ранее сообщалось, что в Красноярске двух 14-летних подростков избили и обстреляли на автобусной остановке.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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