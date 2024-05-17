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13:56, 17 мая 2024Силовые структуры

Россиянин поджег квартиру с шестью людьми и попал в психбольницу

В Якутии мужчину направили на принудительное лечение из-за поджога квартиры

Фото: Martha Dominguez de Gouveia / Unsplash

Верховный суд Якутии отправил на принудительное лечение в психиатрическую больницу 65-летнего местного жителя, который поджег квартиру с шестью людьми. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Мужчину признали виновным по статьям 105 и 30, 105 УК РФ.

По версии следствия, ночью 22 мая 2023 года обвиняемый выпивал в своей квартире вместе с шестью знакомыми. В какой-то момент он разлил бензин и поджег квартиру. После этого хозяин покинул помещение и удерживал руками входную дверь, чтобы никто из гостей не смог выйти. В результате спастись смогли только две женщины.

Ранее в Новой Москве 41-летний мужчина поссорился с соседом и сжег его заживо на лестничном марше 20-го этажа.

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      Варвара Митина
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