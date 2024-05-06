Россиянин поссорился с соседом и сжег его заживо

В Новой Москве мужчина поссорился с соседом и сжег его заживо

В Новой Москве 41-летний мужчина поссорился с соседом и сжег его заживо на лестничном марше 20-го этажа. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

Фигурант задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство, совершенное с особой жесткостью, общеопасным способом»). В ближайшее время он будет заключен под стражу. Расследование находится на контроле в прокуратуре.

По данным полиции, преступление произошло в жилом доме на улице Самуила Маршака. Там злоумышленник поссорился с соседом и поджег его одежду зажигалкой. Пострадавший получил несовместимые с жизнью ожоги.

Ранее сообщалось, что в Республике Крым задержали ранее судимого 38-летнего российского уголовника, подозреваемого в жестокой расправе.