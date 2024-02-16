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19:59, 16 февраля 2024Силовые структуры

Российский уголовник поссорился с сестрой и сжег ее заживо

В Крыму российский уголовник выпил алкоголь и заживо сжег сестру

Фото: СК РФ

В Республике Крым задержали ранее судимого 38-летнего российского уголовника, подозреваемого в жестокой расправе. Об этом в пятницу, 16 февраля, сообщает республиканское управление следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, нигде не работавший обвиняемый, утром 15 февраля употребил изрядное количество алкоголя, что не понравилось его 42-летней сестре, с которой у мужчины происходили регулярные конфликты. Злоумышленник облил женщину бензином и поджог ее зажигалкой. Женщина вспыхнула, а пламя распространилось по всему дому. Женщина сгорела заживо на месте ЧП.

Пламя вовремя удалось потушить благодаря чему родители сгоревшей россиянки, находившиеся в соседних с местом ЧП комнатах не пострадали. Уголовника оперативно задержали и заключили на время следствия в СИЗО.

5 февраля сообщалось, что в Петрозаводске россиянин вернулся из тюрьмы и напал с ножом на нового мужчину возлюбленной

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