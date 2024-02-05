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17:42, 5 февраля 2024Силовые структуры

Россиянин вернулся из тюрьмы и напал с ножом на нового мужчину возлюбленной

Российский уголовник ранил ножом нового мужчину возлюбленной и получил срок

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Республике Карелия к восьми годам колонии строгого режима приговорили 40-летнего россиянина за покушение на жизнь 27-летнего жителя Петрозаводска. Об этом в понедельник, 5 февраля, сообщает региональное управление следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, в июле 2023 года осужденный вышел из тюрьмы и приехал в комнату общежития на улице Щорса, где проживала его сожительница. Однако романтической встречи не случилось — в помещении с возлюбленной находился другой мужчина. Вооружившись ножом, уголовник напал на нового ухажера женщины и нанес ему несколько ударов в шею, однако добить соперника не сумел, поскольку тот оказал активное сопротивление.

Позже на место прибыла бригада медиков, которая своевременно оказала раненому медицинскую помощь, что позволило спасти ему жизнь.

10 января сообщалось, что в Хабаровском крае задержали 31-летнего уголовника-рецидивиста за изнасилование двух девушек, одна из которых несовершеннолетняя.

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      Владимир Седов
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