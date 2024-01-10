Уголовник изнасиловал двух девушек и заставил их заниматься сексом друг с другом

В Хабаровском крае задержали похитившего и изнасиловавшего девушек уголовника

В Хабаровском крае задержали 31-летнего уголовника-рецидивиста за изнасилование двух девушек, одна из которых несовершеннолетняя. Об этом в среду, 10 января, сообщает Telegram-канал Shot.

По данным издания, недавно освободившийся из колонии россиянин, известный в криминальном мире как Кирилл Лондон, напал на двух подруг в возрасте 18 и 16 лет. Злоумышленник затащил обеих в свой автомобиль и изнасиловал. После этого он пригрозил похищенным, что задушит их шнурками, и под угрозой расправы заставил их заниматься сексом друг с другом, а сам снимал происходящее на телефон.

После того как он отпустил похищенных девушек, они обратились в полицию, и подозреваемого задержали. С учетом ранее имевшихся сроков ему грозит более 25 лет колонии.

22 июня 2023 года в Москве трое молодых россиян получили сроки за изнасилование 13-летней знакомой на юго-западе столицы.