Россиянин похитил трехлетнего сына возле детского сада

Ura.ru: житель Екатеринбурга похитил трехлетнего сына у жены возле детского сада

Житель Екатеринбурга похитил трехлетнего сына у жены возле детского сада. До этого женщина переехала в Ростов-на-Дону. Об этом сообщили Ura.ru в Федеральной службе судебных приставов (ФССП).

В ведомстве отметили, что ребенка скрывали у родственников россиянина до момента, пока сотрудники правопорядка не обнаружили его.

«Мужчина подкараулил мать с сыном около детского сада, выхватил ребенка и на машине уехал с ним в неизвестном направлении. Женщина неоднократно пыталась связаться с бывшим мужем, но все безрезультатно», — разъяснили судебные приставы.

Мать обратилась в суд, где обязали супруга передать ребенка обратно, но мужчина продолжил скрываться. Приставы объявили его в розыск и в течение девяти дней малыша нашли.

Ранее сообщалось, что суд в Луганской народной республике (ЛНР) приговорил к пяти годам лишения свободы 37-летнего мужчину, который похитил местную жительницу и ее ребенка в центре Северодонецка.