Российский тревел-блогер назвал бюджетную альтернативу ОАЭ

Российский тревел-блогер Руслан Хосроев побывал в Катаре и назвал его бюджетной альтернативой ОАЭ. Своим мнением он поделился в беседе с «Лентой.ру».

По словам россиянина, в последнее время Катар стал пользоваться популярностью у путешественников со всего мира. «Это очень интересное и неизбитое направление, — добавил он. — В Дохе, в отличие от Дубая, пока нет толп туристов, что не может не радовать. В стране в целом все очень современно и одновременно аутентично и по-восточному».

Мужчина подчеркнул, что по улицам в основном гуляют местные жители, поэтому приезжего можно заметить сразу. «А еще в Дохе заметно дешевле, чем в Дубае, — продолжил он. — К примеру, ночь в четырехзвездочном отеле Radisson Blu Hotel обошлась мне всего в 4000 рублей».

Еще один плюс Катара в том, что долететь туда можно прямым рейсом из Москвы, напомнил блогер. При этом, как указал Хосроев, выгоднее приобретать билеты с пересадкой.

Ранее этот же российский путешественник побывал в США и рассказал о безвозмездно помогшем ему американце. Блогер сообщил, что в один из дней пребывания в Соединенных Штатах он вместе с приятелем отправился на крупный теннисный турнир в Нью-Йорке, в котором в том числе принимали участие спортсмены из России.