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05:45, 12 апреля 2024Путешествия

Россиянин побывал в США и рассказал о безвозмездно помогшем ему американце

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Российский блогер и путешественник Руслан Хосроев побывал в США и рассказал о безвозмездно помогшем ему американце. Своей историей он поделился с «Лентой.ру».

Россиянин сообщил, что в один из дней пребывания в Соединенных Штатах он вместе с приятелем отправился на крупный теннисный турнир в Нью-Йорке, в котором в том числе принимали участие спортсмены из России.

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«В финальном матче участвовала и первая ракетка мира — Новак Джокович, — пояснил блогер. — Наши билеты на эту игру не распространялись, но мы, разумеется, очень хотели на нее попасть. Поэтому мы решили испытать удачу и не уходить со стадиона».

По словам путешественника, вместе с другом они встали у турникета и ждали чуда. К этому моменту матч уже начался, и люди толпились у входа. В какой-то момент к туристам подошел незнакомый американец и спросил, есть ли у них билеты, и не хотели бы они попасть на матч.

«Он будто выкупил, что у нас их нет, — добавил Руслан. — В итоге американец провел нас за собой. Он объяснил, что его друзья уже зашли по специальным QR-кодам, которые остались у него в телефоне. Он отправил нам билеты и сказал, чтобы мы самостоятельно нашли свободные места на стадионе».

В результате соотечественники без проблем прошли на матч. Блогер подчеркнул, что житель США даже не попросил у них денег. «Только потом мы узнали, что билеты на финальный матч стоили примерно 600 долларов (55,7 тысячи рублей), — заявил он. — Получается, благодаря этому парню мы сэкономили 1,2 тысячи долларов (111,4 тысячи рублей)».

Ранее российская туристка побывала в Болгарии и раскрыла истинное отношение местных жителей к русским. Путешественница по имени Ангелина рассказала, что по большей части к россиянам в европейской стране относятся очень хорошо. Она отметила, что на побережье много где говорят по-русски.

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      Фариза Бацазова
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