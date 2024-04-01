Россиянка раскрыла истинное отношение жителей Болгарии к русским

Россиянка рассказала о страдающих без русских туристов болгарах

Российская туристка побывала в Болгарии и раскрыла истинное отношение местных жителей к русским. Своим мнением она поделилась в беседе с «Лентой.ру».

Путешественница по имени Ангелина рассказала, что по большей части к россиянам в европейской стране относятся очень хорошо. Она отметила, что на побережье много где говорят по-русски.

«Негатива никогда не встречала, все настроены позитивно по отношению к россиянам, это их основные туристы, и в последние пару лет болгары сильно страдают без путешественников из России», — подчеркнула она.

По слова девушки, болгары будут очень рады наплыву российских туристов.

Ранее другая российская туристка побывала в небольшом городе Ахтопол на побережье Черного моря в Болгарии и сравнила его с Крымом. Путешественница призналась, что ей не нравятся самые популярные туристические места европейской страны, такие как, например, Золотые Пески.