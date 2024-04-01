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17:15, 1 апреля 2024Путешествия

Россиянка побывала в Болгарии и описала ее фразой «напоминает Крым»

Российская туристка побывала в Болгарии и сравнила ее с Крымом

Фото: Irina Afonskaya / Globallookpress.com

Российская туристка побывала в небольшом городе Ахтопол на побережье Черного моря в Болгарии и сравнила его с Крымом. Своими впечатлениями она поделилась с «Лентой.ру».

«Если двигаться от Синеморца в сторону Золотых Песков, там есть городок Ахтопол, он очень милый, там скалы, маленькие пляжи, очень уютный. Он чем-то напоминает Крым», — такими фразами описала свою поездку россиянка Екатерина, добавив, что это место обычно выбирают местные жители и путешественники, которые не любят пятизвездочные отели.

Екатерина призналась, что ей не нравятся самые популярные туристические места Болгарии, такие как, например, Золотые Пески. По ее мнению, отдыхающим в этой стране лучше съездить на побережье в Созополь. «Там очень красиво, в свое время там было очень много кемпингов, когда-то это был рай для неформалов, дикарей», — рассказала туристка.

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Путешественникам, которых интересует природа, россиянка посоветовала побывать в селе Синеморец. «Если жить не со стороны отелей, а со стороны заповедника, там безумно красивые пляжи, рядом река, впадающая в море», — пояснила она.

Кроме того, по словам Екатерины, в Болгарии есть потрясающие горы. Однако международный туризм там не развит, и, чтобы пойти в поход, нужно говорить по-болгарски или иметь очень много денег для найма персонального гида.

Ранее другой россиянин отдохнул в горах Болгарии и рассказал о страданиях туристов, описав поездку словами «больше туда не приеду». Он пожаловался, что на горном курорте Банско на юго-западе страны все организовано очень плохо.

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      Алина Черненко
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