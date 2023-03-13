Россиянин отдохнул на горном курорте Болгарии и рассказал о страданиях туристов

Читатель «Тонкостей туризма» описал отдых в горах Болгарии словами «больше туда не приеду»

Россиянин отдохнул в горах Болгарии и рассказал о страданиях туристов, описав поездку словами «больше туда не приеду». Своим мнением он поделился с порталом «Тонкости туризма», его отзыв был опубликован на платформе «Дзен».

По словам молодого человека, впечатление от отпуска на горном курорте «Банско» на юго-западе страны осталось крайне негативное. «Ты страдаешь по дороге к горкам, ты страдаешь в очереди на подъемники, ты страдаешь на спуске от постоянных проблем с ямами и другими людьми. В Банско все организовано очень плохо», — пожаловался путешественник.

Среди основных минусов курорта соотечественник назвал большое количество людей, гигантские очереди на подъем и плохое состояние снежного покрытия на склонах. «К 12 часам трасса заполнена огромными ямами, оставленными тысячами людей, которые скатились до вас. Добавьте к этому постоянный риск врезаться в кого-нибудь, — отметил читатель портала. — Вы будете подниматься час, чтобы скатиться за 15 минут».

Кроме того, сложности у отдыхающих возникают и при подъезде к курорту: туристам приходится проводить по несколько часов в пробках и в поисках места для парковки.

«Справедливости ради хочу добавить, что сама Болгария мне очень понравилась. В отеле был отличный спа, кухня радовала вкусными местными блюдами с отличным местным пивом. Банско красивый город, и по нему было приятно гулять. Очень приветливые люди. Но на лыжи — не советую!» — заключил россиянин.

Ранее отельеры Болгарии пожаловались на отток российских туристов, составлявших 70-80 процентов въездного турпотока. В настоящий момент представители гостиничной сферы надеются, что места в пустующих отелях займут путешественники из Румынии по мере заполнения курортов на их родине.

