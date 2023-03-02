В Болгарии пожаловались на пустующие отели из-за оттока российских туристов

Nova: отельеры Болгарии пожаловались на убытки из-за оттока из страны российских туристов

В Болгарии пожаловались на отток российских туристов, составлявших 70-80 процентов въездного турпотока. Об этом пишет Nova.

По словам отельеров, они потеряли российский и английский рынки и не знают, как возместить эти убытки: 70-80 процентов от всех туристов составляли россияне, остальная часть приходилась на англичан. В настоящий момент представители гостиничной сферы надеются, что места в пустующих отелях займут путешественники из Румынии по мере заполнения курортов на их родине.

Министр туризма Ирена Георгиева считает, что компенсировать отсутствие турпотока из России, вероятно, удастся, но не в этом году. По ее мнению, отдыхом в Болгарии могут заинтересоваться туристы из Германии. Помимо прочего, страна намерена сохранить за собой путешественников из Великобритании. Ожидается, что 2024 году балканскую страну посетят 4,5 миллиона человек.

В феврале популярный чешский курорт Карловы Вары оказался под угрозой из-за оттока российских туристов. Отмечается, что путешественники из других стран не могут заменить россиян, а отели и магазины вынуждены закрываться или терпят значительные убытки.