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01:06, 12 февраля 2023Путешествия

Популярный курорт оказался под угрозой из-за оттока российских туристов

Aktuálně: курорт Карловы Вары оказался под угрозой из-за оттока российских туристов

Фото: Unsplash.com

Популярный чешский курорт Карловы Вары оказался под угрозой из-за оттока российских туристов, об этом сообщает издание Aktuálně.

Отмечается, что путешественники из других стран не могут заменить россиян, мало кто приезжает туда на лечение и отдых так же часто. Отели и магазины, живущие за счет туризма, вынуждены закрываться или терпят значительные убытки.

Мэр Карловых Вар Андреа Пфеффер-Ферклова отмечает, что клиенты из России составляли большую часть посетителей курортных объектов, им принадлежала значительная часть исторического центра.

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Отток туристов меняет и исторический облик города, приезжающие туда чехи, немцы и граждане других стран быстро посещают памятники культурного наследия или проводят «велнес-выходные», в то время как российские туристы устраивали длительные променады в неспешном курортном темпе. Отмечается, что благодаря этой традиции Карловы Вары попали в список ЮНЕСКО как один из прославленных курортных городов Европы.

«Я бы связывала это не только с оттоком русских, но и с недостатком курортников вообще. Если мы не найдем новых, курортное дело вообще умрет. Были отели, которые на сто процентов зависели от клиентов, которые приезжали на лечение», — рассказала Андреа Пфеффер-Ферклова.

Отели, привлекавшие российских туристов, массово закрываются, как и санатории, поскольку не находят клиентов. Также из-за отсутствия покупателей опустели и магазины, торгующие предметами роскоши.

В настоящее время Карловы Вары проводят кампанию, нацеленную на привлечение россиян, давно живущих за границей.

Ранее в Таиланде обвинили предприимчивых иностранцев, в частности россиян, ведущих незаконный бизнес в королевстве, в создании сильной конкуренции за туристов.

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Марина Совина
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