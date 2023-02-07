В Таиланде пожаловались на потерю доходов от туристов из-за смекалистых россиян

TourDom: тайцы жалуются на предприимчивых россиян, ведущих бизнес на Пхукете

В Таиланде обвинили предприимчивых иностранцев, в частности россиян, ведущих незаконный бизнес в королевстве, в создании сильной конкуренции за туристов. Об этом пишет TourDom.

Специалисты обратили внимание на многочисленные жалобы жителей Пхукета на странице Информационного туристского центра Пхукета в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена): по мнению тайцев, россияне ведут незаконный бизнес, который процветает и приносит доходы, в отличие от менее успешных тайских проектов. Например, соотечественники активно работают таксистами, гидами, развлекают туристов в ресторанах и сдают автомобили в аренду.

«Я видел русских, работавших водителями на экскурсиях по Пхукету. Они предлагали также услуги по встрече в аэропорту и аренде авто», «И я видел много русских таксистов, забирающих клиентов из моего ресторана», «А у меня строительная компания, и я потерял много проектов из-за русских инженеров», — пожаловались на смекалистых конкурентов тайцы.

Ранее сообщалось, что по итогам первого месяца 2023 года россияне стали лидерами по количеству приезжающих на курорты Таиланда отдыхающих — за первую половину января страна приняла более 99 тысяч туристов из России.